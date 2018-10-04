04.10.2018 | 12:13

Школы Пензенской области получат 17 новых комплектов робототехники. На их приобретение из областного бюджета выделено более 4 млн рублей.

Комплекты получат школы Пензы, а также Башмаковского, Белинского, Бековского, Бессоновского, Вадинского, Земетчинского, Иссинского, Лопатинского, Малосердобинского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пачелмского, Сосновоборского, Тамалинского и Шемышейского районов.

В состав комплектов входят ноутбуки и базовые образовательные наборы Lego ЕV3. В среду, 10 октября, в 11:00 в Центре развития творчества детей и юношества (ул. Лермонтова, 2) состоится передача оборудования образовательным организациям.

«Реализация проекта по робототехнике началась в 2010 году. Сейчас в проекте участвуют 132 школы, 65 детсадов и 15 учреждений дополнительного образования», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.