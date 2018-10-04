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Учеба | Для школьников Пензенской области закупят 17 комплектов робототехники

04.10.2018|12:13
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Школы Пензенской области получат 17 новых комплектов робототехники. На их приобретение из областного бюджета выделено более 4 млн рублей.

Комплекты получат школы Пензы, а также Башмаковского, Белинского, Бековского, Бессоновского, Вадинского, Земетчинского, Иссинского, Лопатинского, Малосердобинского, Наровчатского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пачелмского, Сосновоборского, Тамалинского и Шемышейского районов.

В состав комплектов входят ноутбуки и базовые образовательные наборы Lego ЕV3. В среду, 10 октября, в 11:00 в Центре развития творчества детей и юношества (ул. Лермонтова, 2) состоится передача оборудования образовательным организациям.

«Реализация проекта по робототехнике началась в 2010 году. Сейчас в проекте участвуют 132 школы, 65 детсадов и 15 учреждений дополнительного образования», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Источник — фото minobr.pnzreg.ru
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Гость|04.10.2018 12:28|

понятно почему в деревнях школы закрывают, а теперь нет ни налоговых, пенсионных учреждений, от больниц оставили пиликлинику для ничтожных людишек, правильно другим учреждениям больше достанется.

Гость|04.10.2018 12:28|

Электовибро

Гость|04.10.2018 13:11|

А почему только 17 комплектов? Только в Пензе более 70-ти школ. Только самым крутым достанутся?

Гость|04.10.2018 13:15|

Гость писал(a):

а теперь нет ни налоговых, пенсионных учреждений
А зачем они нужны в эпоху интернета и всех видов связи? Ты из ума выжила?

Имя: Гость
Комментарий:

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