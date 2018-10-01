01.10.2018 | 11:14

2018 год особенный для Пензенского государственного университета. 1 ноября флагман высшей школы региона отметит юбилей - 75 лет со дня основания.

1 ноября 1943 года здесь была прочитана первая лекция после того, как по решению Совнаркома в Пензу из захваченной фашистами Одессы был передислоцирован Одесский индустриальный институт. Именно этот день является официальной датой образования ведущего университета области.

«Новый вуз был призван обеспечить кадрами развивающуюся промышленность города. В его составе были три факультета: механико-технологический, точной механики и теплотехнический, обучение проходило по трем специальностям: технология машиностроения, металлорежущие станки и литейное производство.

Первый учебный год начали 600 студентов, в том числе 525 первокурсников. После освобождения Украины и возобновления работы индустриального института в Одессе решением Совнаркома от 08.06.1944 вуз в Пензе получил наименование Пензенский индустриальный институт», - говорится на сайте университета.

В 1958 году индустриальный институт был преобразован в политехнический и пребывал в этом статусе до 22 января 1998-го, то есть почти 40 лет. И сейчас многие выпускники вуза называют его политехом.

Обретя статус классического университета, вуз в дальнейшем был расширен и усилен за счет слияния с другим крупнейшим высшим учебным заведением города - Пензенским государственным педагогическим университетом им. В. Г. Белинского. С этого момента ПГУ является самым большим вузом области и безусловным лидером образовательной отрасли в регионе.

Обращаясь к студентам по случаю начала юбилейного учебного года, ректор ПГУ Александр Гуляков отметил: «Нынешний День знаний - необычный. Пензенский государственный университет, наша с вами alma mater, отмечает юбилей - 75 лет со дня основания. Это значит, что уже три четверти века ведущий вуз Пензенской области готовит высококлассных специалистов для различных отраслей экономики, общественной жизни, культуры нашего региона и всей страны. За это время из стен нашего вуза вышли десятки тысяч выпускников, и имена некоторых из них прославили наш город на весь мир».

Сегодня вуз ведет обучение студентов по самым разным направлениям подготовки. В структуре ПГУ - политехнический, медицинский институты, педагогический институт им. В. Г. Белинского, институт физической культуры и спорта, институт военного обучения, институт международного сотрудничества, юридический факультет, факультет экономики и права и многопрофильный колледж.

«Пензенский государственный университет уверенно лидирует на образовательном пространстве Пензенской области, это - настоящий форпост высшей школы региона. На протяжении нескольких последних лет он занимает достойные позиции в национальных и международных академических рейтингах.

ПГУ предоставляет населению высококачественные образовательные услуги и одновременно является крупным научно-исследовательским, культурным и спортивным центром Пензенской области. Университет идет в ногу со временем, внедряя инновационные образовательные программы, расширяя спектр направлений подготовки, осуществляя масштабные научно-исследовательские проекты», - прокомментировали в пресс-службе ПГУ.