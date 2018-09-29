29.09.2018 | 11:29

С 3 по 12 октября в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества проведут Декаду русской классики. В мероприятии под названием «Книги на все времена» примут участие школьники и студенты.

Декада откроется в 14:00 литературной импровизацией «Живая классика». В первый день учащимся также предстоит пройти квест-расследование «Классик, я Вас знаю?».

4 октября в 14:00 состоится литературно-краеведческий квест «По книжным лабиринтам Пензенского края». 5-го числа в 11:00 организаторы проведут мастер-класс «Аленький цветочек: создаем своими руками» (по произведению С. Т. Аксакова «Аленький цветочек»).

9 октября в 9:00 в школе № 68 высадится библиодесант «Читаем классику сегодня». В 12:00 состоится поэтический вечер «Адресаты лирики Лермонтова», в 13:30 - квест-рум «Жемчужины мудрости».

10 октября в 11:30 пройдет интеллектуальная дуэль «Знаешь ли ты классику?», в 11:30 участников ждет экскурс в историю «По литературным местам города Пензы».

В этот же день на 11:30 намечен литературно-музыкальный вечер «Красотой России рожденные», на 12:30 - литературно-краеведческий квест «По книжным лабиринтам Пензенского края», на 13:30 - литературный час «Самый русский из русских писателей».

11 октября библиодесант «Читаем классику сегодня» посетит школу № 32.

В заключительный день декады, 12 октября, в 13:30 учащимся предстоит преодолеть лермонтовский квест «Мятежный гений вдохновенья». На 14:00 запланирован лермонтовский час «Поэт и художник», на 14:20 - поэтический флешмоб «Гармония стихов».

«Также состоится фотоконкурс «Застигнутые за чтением» («ВКонтакте»), будут работать фотозона «Кабинет писателя» и интерактивное пространство «Одним словом - классика», - сообщили в библиотеке.