28.09.2018 | 09:37

В пятницу, 28 сентября, стартует студенческая экспедиция ПензГТУ в Иркутске. В этот раз студенты отправились к самому глубокому озеру на планете.

«Экспедиция на Байкал имеет просветительский характер. Поэтому в первую очередь мы посетим этнографический комплекс и музей природы Байкала, побываем в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике, познакомимся с флорой и фауной озера.

Главная учебная цель - оценить экологическое состояние самого большого природного хранилища пресной воды», - рассказала руководитель экспедиции Алина Холуденева.

Решать задачи экспедиции студенты (в основном это будущие биотехнологии и экологи) будут под руководством преподавателей кафедр «Биотехнология и техносферная безопасность» и «Техническое управление качеством».

Ребятам предстоит пройти экологический квест по берегу озера, взять пробы воды в разных районах Байкала и провести их анализ. Часть работ они будут вести уже на практических занятиях в лабораториях ПензГТУ.

«В этом году я второй раз благодаря университету отправляюсь в студенческую экспедицию. Есть хороший опыт работы в сложных погодных условиях, поэтому буду помогать ребятам вести полевой дневник, правильно оформлять результаты наблюдений и исследований. Надеюсь, что осенняя погода позволит выполнить намеченное», - поделился мыслями участник «Крымской кругосветки – 2018» Максим Валов.

Делиться впечатлениями студенты обещают в социальных сетях, ведя на официальных страницах вуза в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram дневник событий. Организация студенческой экспедиции стала возможной благодаря грантовой поддержке Росмолодежи.