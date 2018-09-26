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Учеба | ПензГТУ приглашает старшеклассников на день открытых дверей

26.09.2018|13:44
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29 сентября Пензенский государственный технологический университет ждет всех абитуриентов, старшеклассников и их родителей на первый в этом учебном году день открытых дверей.

Гостям мероприятия расскажут о новых правилах приема в вузы, изменениях в ЕГЭ и возможностях повысить свои шансы на поступление в ПензГТУ.

«День открытых дверей пройдет в формате открытого форума по профориентации. Мы создали несколько площадок, где наши гости могут получить информацию о востребованных направлениях подготовки, пройти тестирование у психолога, обратить внимание на ошибки, которые нередко совершают абитуриенты и их родители, выбирая будущую профессию, поучаствовать в мастер-классах по организации своего времени и мотивации при подготовке в вуз и многое другое», - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Валерий Люсев.

Программа мероприятия представлена на сайте вуза.

Как подчеркнули в приемной комиссии, на дне открытых дверей можно будет составить свою личную траекторию поступления, записаться на подготовительные курсы, узнать о направлениях подготовки, познакомиться с деятельностью научных лабораторий и центров ПензГТУ.

«И все же главной частью мероприятия станет анализ прошедшей приемной кампании. Это поможет завтрашним абитуриентам научиться правильно ориентироваться в информации приемной комиссии вуза, а значит, координировать свои действия при поступлении в университет», - подчеркнул Валерий Люсев.

Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: г. Пенза, пр. Байдукова/Гагарина, 1а/11 (1-й корпус ПензГТУ). Справки по телефонам: 8 (8412)49-62-27, 20-42-27.

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