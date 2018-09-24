24.09.2018 | 16:17

В воскресенье, 23 сентября, более тысячи школьников из различных учебных заведений посетили Пензенский государственный университет в день открытых дверей. Это традиционное для ПГУ профориентационное мероприятие, на котором потенциальные абитуриенты знакомятся с крупнейшим вузом региона.

О масштабах ПГУ и перспективах, которые открываются перед выпускниками, школьникам рассказал ректор университета Александр Гуляков.

«Вы приняли правильное решение, когда пришли к нам. Вуз ценен, когда он имеет свою историю, а ПГУ 1 ноября нынешнего года исполняется 75 лет - наш вуз является старейшим в Пензенской области. Это значит, что за нами опыт, мудрость и, конечно, научно-педагогические школы. Этим мы сильны», - отметил он.

За свою историю университет выпустил 166 000 специалистов высшей квалификации по самым разным направлениям подготовки - от технических до гуманитарных.

«У нас без малого 21 тысяча студентов - это огромная армия. Многие московские, питерские, самарские вузы такого не имеют. И это говорит о том, что к нам идет много народу, что у нас есть авторитет и престиж, здесь дают высокого качества образование», - поделился Александр Гуляков.

В структуру университета входят политехнический институт, институт военного обучения, педагогический институт им. В. Г. Белинского, институт физической культуры и спорта, медицинский институт, юридический факультет, факультет экономики и управления, а также институт непрерывного образования, институт международного сотрудничества, научно-исследовательский институт фундаментальных и прикладных исследований и многопрофильный колледж. Это дает возможность каждому выбрать близкую по интересам профессию.

«В ПГУ по-прежнему действует подразделение, которое в прежние годы называлось военной кафедрой. В России всего 19 вузов, сумевших сохранить военные кафедры, и ПГУ - один из них. Более того, сегодня это целый институт - институт военного обучения, где юноши имеют возможность получить не только «мирную», в основном техническую специальность, но и военную профессию, офицерское звание. Помимо прочего, это освобождает от срочной военной службы», - подчеркнул ректор.

Кроме того, руководитель вуза раскрыл сущность целевого обучения и назвал ряд крупнейших предприятий региона, с которыми вуз поддерживает партнерские отношения. Он также рассказал участникам дня открытых дверей о богатой и насыщенной студенческой жизни в ПГУ.

«У нашего вуза есть только один недостаток, - пошутил Александр Дмитриевич Гуляков, - у нас проходной балл повыше, чем в других вузах Пензы, и поступить к нам немножко труднее».

Он посоветовал выпускникам школ более тщательно готовиться к ЕГЭ, а представители приемной комиссии университета проинформировали собравшихся о возможности сдать репетиционные ЕГЭ на базе вуза и познакомили с подготовительными курсами.

Выступление ректора ПГУ можно послушать в историях инстаграма ПГУ. О датах дней открытых дверей, «Университетских субботах», которые планируется провести в вузе в текущем учебном году, и программах довузовской подготовки можно узнать на официальном сайте университета.