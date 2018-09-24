24.09.2018 | 13:34

Всероссийский образовательный проект «День тренингов» пройдет в Пензе шестой раз, и вновь площадкой для него станет Пензенский государственный технологический университет.

Этой осенью мероприятие состоится 10 ноября, а подготовка к масштабному проекту, участниками которого станут свыше 1 000 пензенцев, идет полным ходом.

Накануне минувших выходных организационные собрания с молодежными активистами из разных вузов Пензы провела проректор по воспитательной работе ПензГТУ, региональный руководитель проекта «День тренингов/Пенза» Елена Херенская. Она познакомила тех, кто впервые включился в команду организаторов этого масштабного образовательного проекта, с задачами и деятельностью каждого направления.

«С каждым разом количество желающих из образовательных организаций города стать организаторами увеличивается, что, несомненно, говорит о росте популярности проекта среди студентов и рабочей молодежи Пензы и Пензенской области. Мы со своей стороны делаем все, чтобы ПензГТУ как площадка реализации проекта стал и площадкой роста для каждого участника Дня тренингов», – отметила Елена Херенская.

Команды организаторов по каждому из 8 направлений (работа с тренерами, партнерами, участниками, образовательными организациями, информационное сопровождение и интернет-продвижение, административно-хозяйственное работа и организация промо и шоу) уже приступили к выполнению своих задач и готовы привнести что-то новое в организацию шестого Дня тренингов.

Кроме того, продолжается сбор заявок от тех, кто готов делиться своими знаниями и опытом с молодежью.

«Проект социальный, тренинги проводятся для участников бесплатно. При этом на качестве мастер-классов это не сказывается. Мы проводим опросы участников, и радует, что каждый специалист, выступающий в качестве тренера, получает высокую оценку», - добавила Елена Херенская.

Регистрация тренеров продлится до 10 октября, для этого необходимо заполнить форму по ссылке.

Как подчеркнули организаторы, продолжая тенденцию на расширение проекта, День тренингов также в этом году будет проводиться и в других городах Пензенской области. Весной проект был реализован в Пензе, Заречном и Каменке.