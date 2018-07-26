26.07.2018 | 11:15

Пензенский государственный технологический университет приглашает абитуриентов, сдавших ЕГЭ по обществознанию, получить высшее образование по таким направлениям подготовки, как «профессиональное обучение (по отраслям)», «сервис», «экономика» и «менеджмент».

Выпускники этих направлений подготовки успешно трудятся в финансовых структурах крупных предприятий и организаций, в образовательных центрах, гостиничном и туристическом бизнесе, нередко сами открывают свое дело.

«Несмотря на то, что бюджетных мест на эти направления подготовки достаточно мало в регионе, мы предлагаем абитуриентам обратить внимание на очно-заочную форму обучения. Здесь сразу несколько позиций, которые, на наш взгляд, достаточно привлекательны для абитуриентов: низкая стоимость обучения, удобное расписание и возможность еженедельного общения с преподавателями.

Обучение по очно-заочной форме на этих направлениях подготовки обойдется студентам в 33 000 рублей в год. Вносить оплату можно по семестрам. Стоит обратить внимание и на удобный график учебы. Студенты очно-заочной формы на занятиях бывают не более 12 часов в неделю. Это позволяет многим трудоустраиваться и самостоятельно оплачивать свою учебу», - пояснил ответственный секретарь приемной комиссии ПензГТУ Валерий Люсев.

Учащиеся не остаются в стороне и от студенческой жизни. Школы актива, творческие студии, участие в форумах и конференциях, проектная работа в лабораториях - все это доступно для тех, кто выбирает очно-заочную форму обучения.

Тем, кто претендует на бюджетные места по направлению подготовки «профессиональное обучение (по отраслям)», необходимо подать оригиналы документов до 1 августа. Тех, кто планирует обучаться платно, ждут с документами до 28 августа.

Подробную информацию о направлениях подготовки и порядке поступления в технологический университет можно получить на официальном сайте вуза в разделе «Поступающим» или в приемной комиссии ПензГТУ по адресу: г. Пенза, пр. Байдукова/ул. Гагарина, 1а/11, ауд. 101, тел.: 49-62-27, 20-42-27.