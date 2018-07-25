25.07.2018 | 16:22

Единый государственный экзамен пензенские одиннадцатиклассники сдали лучше, чем в прошлом году. Это относится практически ко всем предметам: где-то показатель вырос на один балл, где-то почти на 18.

Последние испытания в школах прошли в конце июня. Спустя месяц в министерстве образования озвучили их официальные итоги.

«Наибольший результат повышения был зафиксирован по профильной математике, по английскому языку (17 с лишним баллов), по химии. Сократилась доля участников, не сумевших перешагнуть минимальный порог по ряду предметов, например по математике профильного уровня, также английский язык и химия», - сообщила главный специалист-эксперт Министерства образования Пензенской области Алена Балашова.

25 выпускников сдали экзамены на 100 баллов, но такого, чтобы один человек получил наивысшую оценку сразу по нескольким предметам, не случилось - в отличие от прошлого года.

«Максимальное количество стобалльников зафиксировано по русскому языку (9 работ), по химии (7 работ), также есть биология. Если говорить конкретно об учреждениях, которые подготовили таких учеников, то это Губернский лицей, учреждения города Пензы, учреждения Заречного, города Кузнецка», - добавила Алена Балашова.

В Пензе стобалльниками могут похвастаться 44-я, 53-я гимназии, 55-й и 2-й лицеи.

4 сентября стартует дополнительный этап сдачи ЕГЭ для тех, кто показал неудовлетворительные результаты. 38 человек не смогли набрать минимального количества баллов для получения аттестата.