23.07.2018 | 17:02

Старенькая Daewoo вскоре останется не у дел, но пока другой машины у колледжа архитектуры и строительства нет. Хотя автомобиль маленький, именно на нем сотрудники учреждения образования выезжают в пензенские школы для проведения профориентационной работы. Чтобы отправиться в районы области и взять с собой оборудование, приходится просить транспорт у других. Через несколько месяцев ситуация изменится: колледж получит два миллиона рублей от министерства науки страны.

«Наш колледж наряду с другими колледжами области участвовал в федеральном конкурсе на получение грантов на развитию и модернизацию профессионального образования. Нам посчастливилось выиграть в номинации «Актуальные и перспективные профессии России», - рассказала директор колледжа Елена Спильная.

Пензенцы представили проект по созданию профориентационного мобильного центра - это машина с оборудованием, которое будут привозить в разные школы. Машину и часть аппаратуры как раз и хотят купить на грант.

«Ребята из сел не всегда имеют возможность приехать в Пензу. И для того, чтобы добраться до них, донести до них последнее слово техники, чтобы они реально могли выполнить какие-то модули практической работы, почувствовать, попробовать себя в профессии, мы создали этот проект», - добавила Елена Спильная.

Средства должны прийти уже в 2018 году.