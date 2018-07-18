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Учеба | В Пензе в школу № 10 привезли первую партию новых учебников

18.07.2018|16:13
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В школу № 10 прибыл ценный груз: практически вся мировая история, пособия по русскому и иностранному языкам, математике, биологии и много чего еще. Это образовательное учреждение одним из первых в Пензе получило первую партию необходимых учебников.

Более 800 экземпляров учебной литературы сложили в школьной библиотеке. Все книги пройдут инвентаризацию.

Школа пополнится 1 500 новых книг. Дефицита информации у детей не будет.

«Я думаю, что до начала учебного года мы получим и оставшиеся учебники, которые сегодня к нам не дошли. Основную массу мы получили», - отметила заведующая библиотекой школы Яна Хандова.

До первого сентября в школы Пензенской области поступит 320 тысяч экземпляров новой учебной литературы.

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Гость|18.07.2018 22:36|

К концу года все учебники разрисуют похабными картинками ,как пить дать.

Гость|18.07.2018 23:51|

Гость писал(a):

К концу года все учебники разрисуют похабными картинками ,как пить дать.
Эт на шуисте шоль? Тада канеша разрисуют)))

Гость|19.07.2018 01:15|

Вы бросите курить навечно за 1 ночь, если воспользуетесь этим советским методом http://tabakinfo.blogspot.com Не прикладывая никаких волевых усилий, я просто забыл о сигаретах и не курю 2 года, а курил 16 лет!

Гость|19.07.2018 01:33|

«Я думаю, что до начала учебного года мы получим и оставшиеся учебники, которые сегодня к нам не дошли. Основную массу мы получили», - отметила заведующая библиотекой школы Яна Хандова.

Оставшиеся учебники до школы № 10 идут вокруг земного шара? До начала учебного года не получите.

Имя: Гость
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