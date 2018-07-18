18.07.2018 | 16:13

В школу № 10 прибыл ценный груз: практически вся мировая история, пособия по русскому и иностранному языкам, математике, биологии и много чего еще. Это образовательное учреждение одним из первых в Пензе получило первую партию необходимых учебников.

Более 800 экземпляров учебной литературы сложили в школьной библиотеке. Все книги пройдут инвентаризацию.

Школа пополнится 1 500 новых книг. Дефицита информации у детей не будет.

«Я думаю, что до начала учебного года мы получим и оставшиеся учебники, которые сегодня к нам не дошли. Основную массу мы получили», - отметила заведующая библиотекой школы Яна Хандова.

До первого сентября в школы Пензенской области поступит 320 тысяч экземпляров новой учебной литературы.