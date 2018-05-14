14.05.2018 | 15:34

Изучением иностранных языков Саша Кузнецов занимается уже давно. Пять лет назад он выбрал для себя английский, на котором говорит значительная часть человечества.

«В будущем он может пригодиться, когда ты путешествуешь по разным странам. Чтобы ты мог говорить с людьми, потому что многие изучают английский язык», - отметил школьник.

Саша участвует в I Всероссийской олимпиаде «Заврики по английскому языку» для учеников начальных классов, она проводится в онлайн-режиме. Один час отводится на решение десяти заданий.

«Различные темы, которые не требуют специфических знаний. То есть школьные знания не нужны, они на развитие логики, лингвистического интуитивного мышления», - пояснила представитель организатора олимпиады Юлианна Вакан.

Принять участие в олимпиаде (она будет длиться в течение двух недель) может любой, кто зарегистрируется на сайте Учи.ру - это отечественная портал, где дети из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме.

«Получить компетенции, определенные навыки для того, чтобы в дальнейшем быть в рамках подготовки к Единому государственному экзамену подготовленным. Кто знает, может к тому моменту, когда они будут заканчивать одиннадцатый класс, формат ЕГЭ тоже будет иметь интерактив определенный», - отметила первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.