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Учеба | Участники «Инноваториума» получат дополнительные баллы при поступлении

14.05.2018|16:27
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В Пензе в рамках региональной выставки инновационно-технического творчества «Инноваториум» прошли гонки радиоуправляемых моделей. Это первенство области, участники - будущие инженеры из Пензы, Кузнецка, Заречного.

«Инноваториум» - масштабное мероприятие, ему тесно в здании киноконцертного зала, поэтому Юбилейная площадь тоже оказалась в его власти.

Педагог дома детского творчества № 1 Дмитрий Ершов общался с радиолюбителями из Бессоновки, попутно демонстрируя спутниковую антенну, которую собирал вместе с воспитанниками.

«У нас нет в Пензе именно детских кружков, которые занимаются спутниками. Есть в Мордовии. У нас все коротковолновые и УКВ-связь обычно, а спутники уже так, как просто увлечение. Я этим занялся года два назад и привлекаю ребят», - отметил он.

«Инноваториум» проводится ежегодно, этот вернисаж седьмой, уже межрегиональный. Ребята из Саратова привезли образцы 3D-моделирования.

«Прямое назначение инженера-конструктора - разработка определенных деталей. Все это сделано из головы, а не по готовым чертежам», - пояснил представитель саратовского ЦМИТ «Инженеры будущего» Александр Артемьев.

«Идея выставки - подведение итогов года проектной деятельности, именно инновационно-технического творчества. И, конечно, популяризация. Мы видим, насколько вырос уровень проектов. Они стали интереснее, они стали интерактивными», - подчеркнула организатор выставки Лариса Матюхина.

Участники способны собрать сотовый телефон, дозиметр, флюгер с дистанционной передачей информации и не только, а «Инноваториум» дает им шанс для развития. Все они получат сертификаты, которые гарантируют дополнительные баллы при поступлении в вуз, а студентам помогут продвигать проекты.

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