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Учеба | В Пензе в турнире по ментальной арифметике приняли участие 90 детей

12.03.2018|15:12
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Турнир по ментальной арифметике прошел в Пензе всего в третий раз, а потому многие еще не успели понять, что это за наука и какими способностями нужно обладать, чтобы стать на таких соревнованиях победителем. Организаторы состязаний отметили, что люди, владеющие навыками ментальной арифметики, могут в уме производить вычисления, для которых всем остальным придется взять карандаш или калькулятор.

«Ментальная арифметика - это методика гармоничного развития обоих полушарий мозга. Когда мы используем счеты, дети видят число в виде картинки, при этом используя правое полушарие своего мозга. Когда мы записываем его в тетрадочку, мы видим обычное число, используя левое полушарие нашего мозга. Благодаря этому идет гармоничное развитие и взаимосвязь правого и левого полушарий», - рассказала организатор турнира Лидия Мишина.

Считается, что ментальная арифметика легче дается детям. Но даже если вам за 30, ее можно освоить.

Полина Осипова принимала участие в состязаниях впервые. Чудеса, связанные со скоростью вычислений в уме, она пока не берется показывать, хотя успехи в школе налицо.

«У меня по математике все пятерки. Но я не рассказываю, что занимаюсь ментальной арифметикой», - призналась девочка.

В городском турнире приняли участие около 90 детей. В прошлом году пензенская команда ездила на соревнования по ментальной арифметике международного уровня. Взяли первое место.

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