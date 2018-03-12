12.03.2018 | 16:20

В областной библиотеке имени Лермонтова прошла научно-практическая конференция, посвященная жизни и деятельности пензенского краеведа, филолога, ученого-лингвиста мирового уровня Эдгема Тенишева. Он изучал культурные традиции носителей тюркского языка.

На форуме с результатами исследований выступили как крупные ученые, так и студенты со школьниками. Свои доклады представили и граждане иностранных государств, в которых работал Эдгем Рахимович.

Вторая часть конференции была посвящена подведению итогов исследовательской работы школьников и студентов под названием «Люблю тебя, мой край родной». На мероприятии озвучили фрагменты докладов.

Работы юных татарских краеведов оценивались по нескольким номинациям.

«Мой знаменитый земляк», «Родословная», «Литературное краеведение», «Этнография» - то есть ребята изучали историю своего родного края, историю семьи», - рассказала учитель истории средней школы села Богословка Гульназ Самочкина.

В конце конференции лучших юных исследователей жизни татарского народа на территории Пензенской области наградили почетными грамотами и ценными подарками.