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Учеба | В Пензе прошла научная конференция, посвященная краеведу Эдгему Тенишеву

12.03.2018|16:20
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В областной библиотеке имени Лермонтова прошла научно-практическая конференция, посвященная жизни и деятельности пензенского краеведа, филолога, ученого-лингвиста мирового уровня Эдгема Тенишева. Он изучал культурные традиции носителей тюркского языка.

На форуме с результатами исследований выступили как крупные ученые, так и студенты со школьниками. Свои доклады представили и граждане иностранных государств, в которых работал Эдгем Рахимович.

Вторая часть конференции была посвящена подведению итогов исследовательской работы школьников и студентов под названием «Люблю тебя, мой край родной». На мероприятии озвучили фрагменты докладов.

Работы юных татарских краеведов оценивались по нескольким номинациям.

«Мой знаменитый земляк», «Родословная», «Литературное краеведение», «Этнография» - то есть ребята изучали историю своего родного края, историю семьи», - рассказала учитель истории средней школы села Богословка Гульназ Самочкина.

В конце конференции лучших юных исследователей жизни татарского народа на территории Пензенской области наградили почетными грамотами и ценными подарками.

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