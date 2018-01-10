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Учеба | Пензенские учителя изучают программирование для OS Android

10.01.2018|14:57
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В среду, 10 января, в школе имени Лермонтова в селе Засечном начался трехдневный семинар «Особенности преподавания Java в школе». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В учебном учреждении организовали стажировочную площадку проекта «Компьютерные науки», который реализуется в регионе с 2012 года. Обучение проходят 13 педагогов из Пензы и области.

Учителей знакомят с особенностями методики преподавания Java в школе и аспектами использования языка на ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадах по информатике. Также преподавателям рассказывают об объектно-ориентированном программировании и программировании для OS Android.

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Гость|10.01.2018 15:22|

Это что, в школе преподаватели - мужчины?!

Гость|10.01.2018 15:35|

За 3 ( три ) !!! дня научиться программировать на Андроиде ?!

Теперь я видел все...

Гость|10.01.2018 15:46|

Гость писал(a):

Теперь я видел все...
Не ври...

Гость|10.01.2018 16:09|

Да! Точно! Вас еще не видел.

Гость|10.01.2018 16:30|

Язык они уже давно преподают. Семинар о том, какие методики наиболее рациональным и эффективны.

Гость|10.01.2018 16:34|

Гость писал(a):

Семинар о том, какие методики наиболее рациональным и эффективны.
Что конкретно?

Гость|10.01.2018 17:08|

А какие методики здесь эффективны? Как набуробить в корневом каталоге, посредством получения рута?

Гость|10.01.2018 18:48|

Гость писал(a):

Теперь я видел все
Не всё. В читайгороде лежит говнокнижко "С++ за 48 часов". Вот это точно "ВСЁ".

Имя: Гость
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