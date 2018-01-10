10.01.2018 | 14:57

В среду, 10 января, в школе имени Лермонтова в селе Засечном начался трехдневный семинар «Особенности преподавания Java в школе». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В учебном учреждении организовали стажировочную площадку проекта «Компьютерные науки», который реализуется в регионе с 2012 года. Обучение проходят 13 педагогов из Пензы и области.

Учителей знакомят с особенностями методики преподавания Java в школе и аспектами использования языка на ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадах по информатике. Также преподавателям рассказывают об объектно-ориентированном программировании и программировании для OS Android.