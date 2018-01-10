10.01.2018 | 16:49

В четверг, 11 января, в Институте регионального развития Пензенской области стартует этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем примут участие в общей сложности 1 111 учеников 8-9-х классов.

Сначала 14 учащихся продемонстрируют свои знания по французскому языку: 11 января они сдадут письменную часть, а 12-го - устную.

13-го числа 36 школьников поборются за звание лучшего знатока права. Информация о следующих испытаниях будет дана позднее.

«Победители и призеры получают премию Президента РФ, 100 баллов по профильному предмету и преимущества при поступлении в вуз», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В минувшем году в число лучших попали 10 пензенских учеников.