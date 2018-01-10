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Учеба | Пензенские школьники примут участие во всероссийской олимпиаде

10.01.2018|16:49
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В четверг, 11 января, в Институте регионального развития Пензенской области стартует этап Всероссийской олимпиады школьников. В нем примут участие в общей сложности 1 111 учеников 8-9-х классов.

Сначала 14 учащихся продемонстрируют свои знания по французскому языку: 11 января они сдадут письменную часть, а 12-го - устную.

13-го числа 36 школьников поборются за звание лучшего знатока права. Информация о следующих испытаниях будет дана позднее.

«Победители и призеры получают премию Президента РФ, 100 баллов по профильному предмету и преимущества при поступлении в вуз», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В минувшем году в число лучших попали 10 пензенских учеников.

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Гость|10.01.2018 17:42|

penzainform.ru писал(a):

Победители и призеры получают премию Президента РФ
Отменили же премию. За прошлый год не дали никому до сих пор.

Гость|10.01.2018 19:15|

Указ Президента Российской Федерации о премиях для поддержки талантливой молодежи действовал до 2016 года. В прошлом году срок его действия истек и его не продлили.

Имя: Гость
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