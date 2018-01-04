04.01.2018 | 16:15

Пензенские школьники узнали, как оказывать доврачебную помощь человеку, попавшему в ДТП, а также – как вести себя на дороге, чтобы не оказаться под колесами автомобиля. Об этом детям рассказали методисты ДЮЦ «Спутник».

«На своих занятия мы стараемся научить детей правильно переходить проезжую часть, ориентироваться в дорожной обстановке, при этом значение Правил дорожного движения не искажается. Весь материал подается в теоретическом виде в специализированных кабинетах либо в игровой форме», - отметила методист детского (юношеского) центра «Спутник» города Пензы Елена Ламакина.

Александр Хмыров – один из тех школьников, кто чаще всех поднимал руку, отвечая на вопросы методистов. Правила, необходимые для пешехода, он выучил давно.

«Дорогу нужно переходить только на зеленый свет светофора или, когда его нет, по зебре», - блеснул знаниями школьник.

Но, как говорят специалисты, одних знаний не достаточно, чтобы не стать участником ДТП. Методисты центра посоветовали школьникам быть в первую очередь бдительными на дорогах и по возможности переходить проезжую часть в сопровождении взрослых.

Необходимость проведения подобных бесед со школьниками вызвана печальной статистикой. В 2017 году возросло количество аварий с участием детей. На дорогах области погибло или пострадало на 25% больше несовершеннолетних, чем в 2016 году.