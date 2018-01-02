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Учеба | В пензенском колледже переработки и бизнеса наградили активистов

02.01.2018|16:22
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На сцене Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса выступали все те, кто делал 2017 год ярким и интересным.

Третье место, которое заняла «Своя команда» на городском КВН среди учащихся среднеспециальных учебных заведений, считают достижением, поэтому эти ребята стали участниками «Аллеи достижений».

«Цель мероприятия - подвести итог. Показать то лучшее, тех замечательных детей и преподавателей, которые являются первыми в творчестве, спорте и учебе»,– отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лариса Волкова.

Среди тех, кто принял участие в «Аллее достижений», и Сабина Сагандыкова - красавица, певица, волонтер. Девушка отмечает, что в ее учебном заведении все такие активные.

«У нас очень много талантливых студентов. Здесь достаточно возможностей себя проявить, и все, кто хочет, может и умеет, вполне себя реализуют», - подчеркнула Сабина.

«У нас нет такого, что «вот ты будешь петь, а ты – танцевать». Кто и что хочет и может - тот тем и занимается», - рассказала ученица колледжа Валерия Ушакова.

Попавших в «Аллею достижений» наградили в торжественной обстановке.

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