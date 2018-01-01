01.01.2018 | 16:36

Учебное заведение на улице Пушкина ждут большие перемены. Власти поставили амбициозную задачу - создать в Пензе лучший IT-колледж в России. В нем станут растить специалистов в сфере информационных технологий, так или иначе связанных с компьютерами.

«В 2018 году по соглашению с социальными партнерами правительство области вкладывает сюда 25 миллионов для того, чтобы обновить материально-техническое состояние колледжа. И конечно, будут обширные вливания по субсидиям на государственное задание на новые специальности и профессии», - рассказал начальник управления Министерства образования Пензенской области Андрей Сафронов.

Горожане прежде всего заметят изменения в облике здания: уже скоро здесь начнутся серьезные работы.

«Будет ремонтироваться не только фасад и входная группа. Мы поменяем все наши коридоры, туалетные комнаты, поменяется крыша, в учебных аудиториях появится новое оборудование», - отметил заместитель директора IT-колледжа Алексей Кулаков.

Изменения уже начались: оборудована лаборатория дистанционного обучения и веб-дизайна. Уже вывезли старые станки, и скоро здесь появится коворкинг-центр - это суперсовременная комфортная аудитория, в которой преподаватели будут проводить необычные занятия, когда ученики не сидят за партами. Появится зона питания и много всего другого, что пока трудно представить, глядя на облезлые стены.

Также в колледже будут учить на специалистов, которые станут управлять беспилотными системами и создавать роботов.

«Задача стоит не только поменять материально-техническую базу, но и пригласить молодых, амбициозных, грамотных IT-специалистов, которые действительно на новом уровне будут преподавать те или иные дисциплины», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Чиновники надеются, что после всех реформ в Пензу на учебу будет стремиться молодежь даже из других регионов.