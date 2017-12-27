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Учеба | Пензенские ЦМИТы готовят будущих специалистов технической сферы

27.12.2017|16:57
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В Пензенской области в ближайшем будущем может стать еще больше специалистов технической сферы. Несколько тысяч ребят посещают сейчас центры молодежного инновационного творчества, где их учат трудиться на высокотехнологичном оборудовании.

«На сегодняшний день у нас, например, первоклассники во многих ЦМИТах чертят в различных программах - «Компас», ArtCAM. Ребята уже умеют работать на станках лазерной резки, на фрезерных станках с ЧПУ. Дальше они выбирают себе дорогу», - отметил руководитель ЦМИТ «От идеи до модели» Серей Чернов.

Техническое творчество три года назад увлекло и Владислава Крупкина. ЦМИТ позволил воплотить ему много идей.

«В этом году ездил в два международных лагеря - в Белоруссии и во Владивостоке. Четыре года подряд езжу на областные конкурсы по 3D-моделированию», - рассказал школьник.

Сейчас в Пензенской области действуют 17 центров молодежного инновационного творчества. В этом году выполнены сотни проектов, проведены десятки различных соревнований и фестивалей.

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Гость|27.12.2017 23:24|

На Пензу три станка лазерной резки - очень востребованные профессии. Космонавтов надо готовить срочно. Тысяч по пять в год.

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