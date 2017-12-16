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Учеба | Каменские школьники приняли участие в районном этапе олимпиады по ОБЖ

16.12.2017|18:04
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В Каменке прошла школьная олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности. В этих соревнованиях умение работать в команде не нужно - каждый сам за себя.

Карина Таишова из села Батрак Каменского района в прошлом году стала победительницей районного этапа олимпиады и участвовала в областном. Она уверена, что ОБЖ может нравиться не только мальчикам.

«Я начала заниматься «Орленком», а потом увлеклась ОБЖ. Меня на это сподвигнул сам директор», - поделилась школьница.

Кроме теоретических знаний, участники олимпиады должны были продемонстрировать умение оказывать первую помощь, тушить пожар, пользоваться страховочными системами и наводить переправы через препятствия, метать гранаты из укрытия, а также собирать и разбирать автомат.

«Не все из этого изучается в курсе школьной программы, но олимпиада и подразумевает больший объем знаний. Например, страховочные системы в школе не изучают, но используют на соревнованиях по туризму, на соревнованиях «Орленок» по программе «Школа безопасности», - отметил член жюри областной олимпиады по ОБЖ Дмитрий Морозов.

Лучших по итогам практических и теоретических заданий командируют на региональный этап спартакиады.

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