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Учеба | В ПГУ прошла международная научно-практическая конференция

15.12.2017|16:27
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«Россия глазами иностранцев» - одна из тем VI Международной научно-практической конференции «Межкультурная коммуникация в современном мире», которая прошла в Пензенском государственном университете. Ее участниками стали представители 22 стран.

«Они несколько иначе осмысливают свое пребывание в России, более глубоко это понимают, у них формируется собственное мнение. Как правило, это очень активные студенты, которые после такого могут поделиться своими достижениями с однокурсниками», - отметил проректор ПГУ Сергей Васин.

Огундиран Ажибола приехал учиться в Пензу из Нигерии. На конференции он выступил с докладом на тему «Иностранные языки».

«Когда я приехал в Россию, я не знал по-русски ни одного слова, даже слова «да». Я провел восемь месяцев на подготовительном отделении, потом поступил в университет. Национальный язык моей страны - английский, также я знаю еще и свой родной язык, понимаю немного французский и испанский», - рассказал он.

А вот представитель Мордовского государственного университета Шакир Худаяров рассказал собравшимся том, как искажаются некоторые исторические факты. Например, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп недавно заявил, что его страна одержала победу в двух мировых войнах.

«Сегодня на наших глазах происходит искажение: «Нет, этого не было. Мы это сделали!» И все этому верят! Я просто не понимаю, как у людей хватает совести такое говорить», - поделился Шакир Худаяров.

По окончании пленарной части конференции собравшиеся приняли участие в работе тематических секций.

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