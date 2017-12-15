15.12.2017 | 15:54

На этом балу не танцевали, за исключением артистов - участников концерта в честь лучших студентов системы среднего профессионального образования области.

Валерия Васькова, воспитанница Пензенского колледжа архитектуры и строительства - одна из тех, кому на Балу чемпионов СПО за успехи в учебе и активную общественную деятельность было вручено благодарственное письмо губернатора.

«Эта награда для меня - большой стимул и в дальнейшем покорять новые высоты, двигаться дальше, не стоять на месте, развиваться», - поделилась студентка.

«Мы сказали огромное «спасибо» как самим студентам, так и педагогам, которые в течение 2017 года в различных всероссийских и международных конкурсах приносили золотые, серебряные, бронзовые медали в копилку Пензенской области и среднего специального образования нашего региона», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Кстати, Бал чемпионов СПО проводился в Пензе впервые. Он объединил студентов колледжей всех отраслей - образования, здравоохранения, спорта, культуры и туризма.