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Учеба | Пензенский зоопарк подвел итоги творческого конкурса для школьников

13.12.2017|17:00
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В Пензенском зоопарке подвели итоги детского конкурса «Природные фантазии», в котором приняли участие около сотни ребят в возрасте от 6 до 16 лет. Творческое мероприятие организовали в рамках традиционной благотворительной акции «Окно желаний».

Здесь главное - фантазия и креатив, а материалы для своих поделок авторы работ собирали прямо на улице. Это листья, шишки, солома и тому подобное.

«Количество работ увеличивается с каждым годом. Ребятишки участвуют довольно активно; как обычные школы, так и учреждения дополнительного образования, то есть центры детского и юношеского творчества, тоже с нами сотрудничают», - рассказала заведующая отделом Пензенского зоопарка Ольга Гвоздева.

До 31 декабря эта выставка побывает в детских домах, школах-интернатах, реабилитационных центрах области. Поделки станут для их воспитанников новогодними подарками, самый большой из которых - композиция «Ангорский пуховый кролик». Его создавали два третьеклассника школы № 20.

Участников конкурса также ждут призы. Авторов лучших поделок определят сотрудники зоопарка в четырех номинациях: «Новогодний дизайн», «Самая оригинальная работа», «Изящество исполнения» и «Приз зрительских симпатий».

«Необычной показалась работа «Символ года», изготовленная из пластиковых отходов, хотя это и не совсем природный материал, но переработанный, который еще послужит людям. Очень красиво сделано», - отметила Ольга Гвоздева.

Итоги конкурса будут опубликованы на официальном сайте Пензенского зоопарка в ближайшие дни.

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