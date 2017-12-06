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Учеба | Более 5 тысяч пензенских выпускников написали итоговое сочинение

06.12.2017|16:33
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6 декабря выпускники школ Пензы написали итоговое сочинение. Не справившиеся с ним лишаются права сдавать выпускные экзамены.

Но старшеклассники из Губернского лицея особо не переживали.

«Насколько человек умен и развит, - именно в плане того, как у него «подкован» язык, - определяет, сложно ли будет ему писать сочинение», - поделился мыслями одиннадцатиклассник Илья Симанчев.

«Лучшие экзамены - это испытания по физике и математике, так как это наш профиль. Для меня писать сочинение с детства не составляло труда», - подчеркнула выпускница Альмира Шабакаева.

У двоечников будет шанс попробовать силы еще раз 7 февраля или 16 мая, поэтому атмосфера перед сочинением намного более спокойная, чем бывает перед экзаменами по другим предметам. По словам педагогов, творческие работы нынешних одиннадцатиклассников отличаются от тех, что получались у их родителей.

«Если раньше в сочинениях использовались произведения классических авторов, то сейчас используется много современных», - отметила заместитель директора Губернского лицея Марина Калдина.

И все же педагогам пришлось понервничать из-за технических причин. Темы сочинений становятся известны только за 15 минут перед началом испытаний. Их публикуют для каждого региона на официальном портале ЕГЭ. И вот назначенное время настало, а о чем писать ребятам - неизвестно. Однако через несколько минут проблемы исчезли.

Вот из каких тем могли выбрать пензенские школьники.

«Когда измену можно простить?», «Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?», «Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?», «Чем смелость отличается от безрассудства?», «Бывает ли общественное мнение ошибочным?» - зачитала Марина Калдина.

В Пензенской области декабрьское итоговое испытание проходили 5 263 ученика. Дети с особенностями здоровья писали не сочинение, а изложение.

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Гость|06.12.2017 19:00|

Я в шоке, теперь чтоб сдать экзамен, нужно "получить допуск".... А темы сочинений это вообще нонсенс!!!!! Такой маразм!!!! Как же мы "неучи" раньше без этих допусков и таких тем экзамены то сдавала???? Совсем с катушек съехали уже...

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