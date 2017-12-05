05.12.2017 | 17:00

Пензу посетила делегация двух московских школ. Столицу мало чем можно удивить, но за пределами Садового кольца есть то, чему можно поучиться.

Не успев приехать, учителя двух городов уселись за круглый стол.

«Москвичам мы будем показывать работу инженерных школ, будем рассказывать о тех идеях, которые реализовывались на базе школ города - это и социокультурный комплекс, и наши «точки роста», и проект «Оценка по поведению», и курс «Мой город», - рассказал начальник управления образования города Пензы Юрий Голодяев.

«Нас интересует культурно-историческая составляющая жизни города, какое место она имеет в образовательном пространстве любой образовательной организации. Нам интересно, как выстроена модель сопровождения каждого ребенка для того, чтобы он мог стать выдающимся человеком, которыми славится Пензенская земля», - отметила директор школы № 1799 г. Москвы Татьяна Сычева.

Обмен педагогов Пензы и Москвы современным опытом - это прежде всего ожидание будущего, ведь сегодняшние первоклассники к 2030 году выйдут во взрослую жизнь.

«Готова ли школа к этим вызовам, как школа может готовить на сегодняшний день ребят в тех условиях, когда будут появляться новые профессии? Насколько мы можем подготовить нашу систему образования к этому в Москве, в Пензе, в Сочи, в Брянске - в любых точках?», - пояснила директор лицея № 1564 города Москвы Татьяна Смирнова.

Кроме общего круглого стола, в рамках визита москвичей пройдут встречи педагогов-предметников двух городов. В течение трех дней столичные гости будут изучать Пензу образовательную.