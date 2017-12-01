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Учеба | В Пензе в Губернском лицее преподаватели поделились опытом

01.12.2017|16:30
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Воспитатели из школ, лицеев и гимназий встретились, чтобы обменяться опытом и рассказать о своих достижениях. Преподаватели работали в рамках так называемого «Педагогического салона».

«Обычно образование мы идентифицируем только с той его составной частью, которая касается передачи знаний, то есть с обучением. Но, по большому счету, образование в первую очередь связано с воспитанием, с формированием системы ценностных установок, с формированием и воспитанием личности», - подчеркнула первый проректор института регионального развития Пензенской области Елена Прохорова.

Виталий Дятлов уже 30 лет занимается с мальчишками и девчонками. Начинал в Каменке пионервожатым, а сейчас он - старший воспитатель Губернского лицея, на базе которого и собрались специалисты.

«Ребенка можно воспитывать, говоря ему «делай так, делай так», но насколько это будет эффективно - неизвестно. А когда ребенок как активный субъект включен в жизнь лицея, школы, то тогда, наверное, мы сможем достичь поставленных целей, потому что желание и активность детей совпадает с пониманием педагогов, и это дает хороший результат», - отметил воспитатель.

Работа «Педагогического салона» - это не только лекции и семинары. Также воспитатели провели показательные занятия с детьми.

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