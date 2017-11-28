28.11.2017 | 18:22

Ученики шестнадцати пензенских школ стали участниками городского этапа конкурса «Горячие сердца», посвященного правилам пожарной безопасности. В детском центре «Спутник» агитбригады представили на суд жюри хореографические, вокальные, поэтические номера и сказочные постановки, главными темами которых стали предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций, действия в случае возникновения возгораний и ликвидация их последствий.

Мероприятие рассчитано, прежде всего, на младших школьников, чтобы через подготовку и участие в конкурсе они приобрели и закрепили жизненно-важные знания.

«Если они до этого были в садике или всегда под присмотром родителей, то теперь у них наступает такой период, когда они могут остаться дома одни. И они должны знать, как правильно себя вести», - отметил заместитель директора детского центра «Спутник» Владимир Григорьев.

Лучшие агитбригады получат право участвовать в областном этапе конкурса. А торжественное награждение победителей проведут в декабре, приурочив к Дню спасателя.