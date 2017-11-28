Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|28 ноя 2017|20:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.49  |  $  58.41
 

Учеба | Пензенцы выступили на городском этапе конкурса «Горячие сердца»

28.11.2017|18:22
Печать

Ученики шестнадцати пензенских школ стали участниками городского этапа конкурса «Горячие сердца», посвященного правилам пожарной безопасности. В детском центре «Спутник» агитбригады представили на суд жюри хореографические, вокальные, поэтические номера и сказочные постановки, главными темами которых стали предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций, действия в случае возникновения возгораний и ликвидация их последствий.

Мероприятие рассчитано, прежде всего, на младших школьников, чтобы через подготовку и участие в конкурсе они приобрели и закрепили жизненно-важные знания.

«Если они до этого были в садике или всегда под присмотром родителей, то теперь у них наступает такой период, когда они могут остаться дома одни. И они должны знать, как правильно себя вести», - отметил заместитель директора детского центра «Спутник» Владимир Григорьев.

Лучшие агитбригады получат право участвовать в областном этапе конкурса. А торжественное награждение победителей проведут в декабре, приурочив к Дню спасателя.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!