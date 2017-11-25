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Учеба | В Доме молодежи прошел «Марафон вакансий» для студентов вузов

25.11.2017|16:01
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В Доме молодежи открылся «Банк студенческих стажировок». Он является площадкой взаимодействия учащихся последних курсов различных вузов с потенциальными работодателями. В рамках этого всероссийского проекта молодые специалисты получили возможность пообщаться с представителями компаний и задать интересующие их вопросы.

«В самом деле, у студентов очень много проблем, касающихся трудоустройства. Студентам не хватает опыта работы, у них нет наставника, нет информации, которая могла бы позволить найти место трудоустройства. Мы помогаем студентам в поиске места прохождения практики и трудоустройства», - отметила руководитель «Банка студенческих стажировок» Пензенской области Кристина Антошкина.

В пензенском «Марафоне вакансий» приняли участие несколько десятков будущих менеджеров. Среди соискателей - студентка 3-го курса факультета экономики и управления ПГУ Дарья Макаренко.

«У меня сейчас такой возраст, когда думаешь: «Я могу все и сразу!» Очень много сил, много умений, и хочется попробовать все», - поделилась мнением девушка.

По результатам этой встречи трех самых активных студентов пригласили пройти практику в одной из пензенских компаний. Остальные парни и девушки получили сертификаты участников «Марафона вакансий».

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