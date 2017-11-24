24.11.2017 | 17:15

130 учащихся с седьмого по одиннадцатый класс приняли участие в интеллектуальных соревнованиях. Все они стали победителями школьного этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку и теперь решили попробовать свои силы на муниципальном уровне, который по традиции прошел в лингвистической гимназии № 6.

«Это обусловлено достижениями и учащихся, и педагогов, а также материально-технической базой, которой располагает гимназия. Нам важно сформировать в учащихся, скажем так, особый дух носителей языка, особую культуру, и гимназия этому способствует», - отметила главный специалист Управления образования г. Пензы Светлана Уланова.

Перед началом работы участникам еще раз напомнили правила - никаких словарей, шпаргалок и средств связи. Все практически как на ЕГЭ.

Для десятиклассника Андрея Казакова это уже третья олимпиада, поэтому он почти не волнуется.

«На самом деле она не должна быть особенно сложной: все они одного формата, мы достаточно долго к ним готовимся. Каждая олимпиада состоит из частей - чтения, аудирования, письма, лексико-грамматических заданий и говорения», - рассказал школьник.

А для семиклассников это состязание стало настоящей проверкой на прочность, но держались они уверенно.

«Это нереальные ощущения! Ты можешь узнать для себя что-то новое, найти для себя новую информацию в упражнениях, которые даются в олимпиаде. Также это подготавливает к основным экзаменам, которые мы должны будем сдавать в будущем. Вообще это просто интересно», - поделился впечатлением участник олимпиады Владислав Верхоломов.

Победители и призеры всероссийской олимпиады смогут продолжить обучение по выбранному направлению в любом вузе страны без вступительных экзаменов. Также они получат специальные премии Правительства Российской Федерации.