21.11.2017 | 17:23

В архитектурно-строительном университете студенты приняли участие в конкурсе на самое быстрое поедание угощений. Такое соревнование по употреблению пищи на скорость проходило в седьмой раз. Голодным после мероприятия не остался никто.

«Такое небольшое вступление перед сессией мы всегда проводим именно в ноябре», - рассказала организатор конкурса Екатерина Морозова.

Тематика конкурса меняется ежегодно - студенты дегустировали блюда и китайской, и греческой, и японской, и итальянской кухни. В этом году участникам предложили отведать русских яств.

На первом этапе - картофельное пюре с квашеной капустой и маринованными огурцами.

Второкурсник Влад Строков съел все это первым за четыре минуты.

«Большую роль сыграла консистенция еды, поэтому она заходила очень легко и быстро», -поделился секретом Влад Строков.

А вот у представительниц прекрасного пола поедать русские блюда легко и быстро не получалось. Большинство из них пришли на конкурс не за победой и, в отличие от молодых людей, пользовались вилкой, а не руками.

«Я же студент, да еще и живу в общежитии. Вот и решила просто прийти покушать», - поделилась студентка.

На втором этапе участников потчевали пельменями, а затем и скоблянкой - рагу из картофеля, грибов и мяса.

Быстрее других все предложенные блюда русской кухни съел студент 1 курса Егор Илюхин, он и стал самым сытым студентом.