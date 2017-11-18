18.11.2017 | 16:19

Около 200 учащихся из разных образовательных учреждений города собрались в здании школы № 57. Здесь прошел культурно-исторический форум, посвященный памяти Владимира Харлампиевича Хохрякова - человека, благодаря которому 130 лет назад в Пензенской губернии открылось 28 школ, были организованы курсы для учителей, а также изданы так необходимые тогда учебники и методические пособия.

«Он очень много сделал для изучения Пензенского края, был очень известным педагогом в XIX - начале XX века, поэтому нам хотелось бы, чтобы жители Пензы знали об этом человеке», - подчеркнула организатор мероприятия Наталья Аравина.

В рамках фестиваля вспомнили не только о личности Владимира Хохрякова. Школьники презентовали свои проекты по изучению культуры родного края, а также истории своей семьи. Так, например, ученица 4-го класса Дарья Шубинская при подготовке к выступлению узнала о том, какие испытания выпали на долю ее прадеда во время Великой Отечественной войны.

«Всех жителей села, где он жил, заперли в сарае и подожгли. Но они спаслись - сбежали и прятались на огородах», - рассказала Дарья.

А пока одни школьники рассказывали о своих предках, другие принимали участие в театрализованном историческом квесте.