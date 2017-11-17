17.11.2017 | 17:18

Школьные учителя и педагоги дополнительного образования из разных районов области приехали в Пензу на учебно-тренировочные сборы. Здесь руководители кружков робототехники проходят заключительный инструктаж в преддверии регионального фестиваля «Робофест-2017», запланированного на середину декабря. Ожидается, что в конкурсе примут участие свыше 150 человек в возрасте от 6 до 17 лет.

«У нас будут представлять свои проекты. Будут целые презентации, каждому будет отведено какое-то время, чтобы рассказать про свой проект. Для всех остальных будут именно соревнования, то есть гонки по линиям, перевозка кубиков. Также будет робот-чертежник, которому нужно нарисовать какую-то картинку», - анонсировала методист центра развития творчества детей и юношества Анна Карпунина.

В настоящее время 208 образовательных учреждений области оснащены комплектами робототехники, действуют 17 центров молодежного инновационного творчества. По словам педагогов, эти конструкторские занятия пользуются большой популярностью, однако есть определенные проблемы.

«Конечно, если бы было больше ресурсов, было бы больше детей. Материальных ресурсов, наборов не хватает. Потому что к каждому робототехническому набору нужен компьютер, а если выходить на соревнования, то ноутбук», - рассказал тренер по спортивной робототехнике гимназии № 53 города Пензы Михаил Аленин.

Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо подать заявку до 4 декабря.