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Учеба | В пединституте ПГУ учителям рассказали, как готовить школьников к ЕГЭ

11.11.2017|16:03
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Учителя русской словесности прошли специальные курсы в педагогическом институте ПГУ. Педагоги внимательно слушали и тщательно конспектировали все, что им рассказывали, ведь от полученных знаний во многом зависит успешность сдачи ЕГЭ их подопечными.

«Материалы к Единому государственному экзамену каждый год обновляются, дополняются, каждый год появляются какие-то изменения. Учителя, за что я им очень благодарна, стараются быть в курсе всего, что появляется. Они приехали сюда совершенствовать свое мастерство», - подчеркнула заведующая кафедрой русского языка и методики его преподавания Галина Канакина.

В первую группу попали учителя из районов, в числе которых оказалась и Вера Горшкова. По ее словам, на данный момент детям сложнее всего работать с текстом.

«Одна из причин в том, что даже во время перемен ребята практически не общаются друг с другом, а каждый смотрит в свой телефон. Зачастую мы, учителя, советуем им поговорить друг с другом или предлагаем о чем-то поговорить с нами», - отметила учитель русского языка и литературы Вера Горшкова (г. Никольск).

По объему информации курсы весьма интенсивные и рассчитаны на несколько дней. Затем за повышение уровня знаний учителей возьмется другая группа преподавателей ПГУ. Подобные занятия проходят по всем школьным предметам, предполагающим сдачу ЕГЭ.

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