04.11.2017 | 17:37

Еще три учебных заведения области: из Пензы, Заречного и села Пушанино Белинского района - пополнили ряды Российского движения школьников. Другие десять примкнули к нему в сентябре 2016-го, как только оно начало свою работу.

«Любой школьник Пензенской области, любой ребенок может стать с 9 лет участником этого движения. Российское движение школьников - самое клевое, самое крутое детское движение. Оно открывает неимоверные возможности для детей: они участвуют в различных федеральных конкурсах, выезжают в разные города, общаются друг с другом. Они в Интернете рассказывают друг другу, где кто побывал, с какими известными людьми они встречаются. Они, оказывается, сидят в информационном агентстве ТАСС, встречаются со звездами эстрады», - разъяснила координатор Российского движения школьников в Пензенской области Мария Гаврюшина.

Российское движение школьников реализует несколько направлений, в их числе военно-патриотическое. В мокшанской школе № 1, где прошло торжественное посвящение новобранцев, ему уделяется особое внимание.

Екатерина Курашенко вместе со своим одноклассником стала призером акции «Я познаю Россию». Ребята готовили доклад о герое ровенского подполья Николае Поцелуеве, он учился в их родном поселке.

«Собирали материал из школьного музея, рассказывали, снимали на камеру и отправили видео в Москву. Там отбирали лучшие. Мы заняли третье место и поехали в Москву», - рассказала девятиклассница.

«Российское движение школьников дает детям возможность обмениваться опытом, знакомиться, дружить на уровне района, на уровне области и на уровне всей страны», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.