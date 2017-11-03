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Учеба | Школьники области приняли участие в научной конференции «Земля родная»

03.11.2017|15:21
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Фотографии, сделанные зареченскими школьниками, стали наглядным материалом исследовательской работы Кирилла Галичкина. На научной конференции «Земля родная» восьмиклассник собирается рассказать о новых видах птиц Пензенской области.

«Мы с нашим клубом «Юный орнитолог» ездили на Усть-Узинские пруды, это на юге Сурского водохранилища. Там мы искали новые виды птиц и нашли усатую синицу, точнее, гнездо с птенцами усатой синицы», - рассказал Кирилл.

На областную научно-практическую конференцию школьники прислали более 200 работ. Она проводится уже более 20 лет и собирает ребят, увлеченных историей родного края.

«Движение пензенских школьников «Земля родная» подразумевает работу по нескольким программам: военная история, Великая Отечественная война, земляки, родословие, летопись родного края, экология, природное наследие. Это достаточно широкий диапазон тем, которые можно выбрать для исследований», - отметила методист Пензенской областной станции юных туристов Светлана Жаринова.

Одной из самых юных участниц является Ксения Турукина из Лунинского района. Девочка учится в четвертом классе, изучает историю родного села Иванырс и объясняет, почему улицы имеют такие названия.

«Комсомольская, Советская, Октябрьская, Мира, Куйбышева, Степана Разина. Вот улица Степана Разина названа в честь Степана Тимофеевича Разина, известного донского казака», - рассказала Ксения.

Работы учащихся оценивают эксперты - преподаватели пензенских вузов, сотрудники ведомств, заведующие пензенскими музеями.

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