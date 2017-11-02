02.11.2017 | 16:30

30 школьников в Губернском лицее сдали тренировочный единый госэкзамен. Участие в испытании было добровольным - ребята захотели оценить свои силы.

«Для того, чтобы на реальном экзамене набрать больше баллов и поступить в более престижный университет», - рассказал одиннадцатиклассник Евгений Гришин.

Тренировочный экзамен проводился больше для взрослых, чем для детей. Обновлена техническая сторона процесса - теперь не только контрольно-измерительные материалы, но и остальные бланки распечатывали прямо в аудитории.

«Мы получаем ключи шифрования. Наступает время - мы начинаем распечатку, и все присутствующие видят ее в первый раз», - пояснила главный специалист-эксперт управления Министерства образования Пензенской области Алена Балашова.

Считается, что так экономятся силы педагогов, средства министерства образования и полностью исключается утечка информации. И хотя ЕГЭ тренировочный, но оценивать, как справились школьники, будут и пензенские, и столичные специалисты.

«Дети по истечении двух недель получат отметку за экзамен. Эта отметка никак не повлияет на их текущую, но они хотя бы будут знать, на каком уровне они сейчас подготовлены», - подчеркнула заместитель директора Губернского лицея Марина Калдина.

Шесть пунктов проведения ЕГЭ участвуют в эксперименте по региону.