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Учеба | В Пензе стартовал проект для педагогов, готовящих учеников к ЕГЭ

31.10.2017|16:30
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Стартовал муниципальный проект под названием «Авторские семинары». 220 пензенских преподавателей начали учиться тому, как готовить школьников к ЕГЭ.

Было сформировано девять групп по восьми дисциплинам. Приглашали всех желающих, но у представителей школ, где дети показали плохие результаты на экзаменах, выбора не было: их участие обязательно. Но, по мнению самих педагогов, не всегда низкие оценки зависят только от их труда.

«Контингент детей, конечно, надо учитывать. Кому-то дано очень многое, а кто-то в силу своих способностей не сможет решить, даже если его готовить хорошо», - отметила учитель математики школы № 19 Ольга Суркова.

«Авторские семинары» - это цикл лекций, которые читают лучшие педагоги города. Многие из них задания Единого государственного экзамена способны выполнить за полчаса, а их воспитанники - победители и призеры разных олимпиад. Но могло быть еще лучше.

По словам учителя математики пензенского лицея № 2 Татьяны Обидиной, разработчики задач для ЕГЭ многого не учитывают.

«Вот, например, задания 19-е и 20-е можно вообще решать по два часа каждое, а у нас на все задания отводится 3 часа 55 минут», - отметила она.

Кстати, проект, похожий на «Авторские семинары», действовал в Пензе несколько лет назад, когда школьники по всей стране плохо сдали физику. Педагоги тогда собирались и решали, как еще можно преподавать этот предмет. На следующем ЕГЭ результаты у детей уже были выше.

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