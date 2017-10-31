31.10.2017 | 14:17

Школьники поучаствовали в экскурсии по Пензе, не выходя из здания Центра развития творчества детей и юношества. Здесь прошла занимательная краеведческая игра-квест на знание прошлого и настоящего города. Ведущая выяснила, известны ли ребятам символы столицы Сурского края.

Воспитанники центра поделились на команды и разошлись по станциям «Зоопарк», «Пенза спортивная театральная».

«Дети попробуют себя в роли актеров, они будут ставить сказку «Красная Шапочка». А у меня детки будут выполнять различные задания, мы будем вспоминать животных, которые живут у нас в зоопарке», - рассказала педагог-организатор центра Мария Душаева.

На станции «Пенза спортивная» малыши вспомнили, какие физкультурные объекты существуют в городе и участвуют в конкурсах, например, они наперегонки несли воображаемый олимпийский огонь.

Этот квест - одно из многих мероприятий, приуроченных к предстоящему 355-летию Пензы.