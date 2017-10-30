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Учеба | Школьники Пензы поучаствовали в чемпионате по тимбилдингу

30.10.2017|14:36
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В финал чемпионата по тимбилдингу вышли 8 из 32 команд, представляющих школы Пензы. Каждая сборная, защищавшая честь своего учебного заведения, состояла из 12 человек.

«Тимбилдинг - это и есть соревнования на сплочение коллектива. Шесть девочек, шесть мальчиков, все бегают, веселятся. Естественно, каждая команда получает маршрутный лист и движется по карте, преодолевая испытания», - объяснил организатор чемпионата Игорь Лакодин.

Состязания были самыми разными: на смекалку, выносливость, сообразительность и, конечно же, скорость. Даже непогода не испортила настроения участником финальных соревнований.

«Больше всего нам понравилась «рогатка». Мы сегодня побили рекорд своей школы», - рассказала участница состязаний Милана.

«Командный дух все-таки дает о себе знать. Обычно вы не общаетесь, но когда ты приходишь сюда, понимаешь, что ты команда с этими людьми, они становятся тебе дороги, и хочется идти с ними куда-то еще», - поделилась другая школьница Ксения.

В итоге победителями состязаний стали учащиеся школы № 59, вторыми - представители 65-й, и замкнули тройку лидеров старшеклассники из 28-й средней школы. Следующий чемпионат по тимбилдингу состоится весной.

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