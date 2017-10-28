28.10.2017 | 17:09

В рамках Недели безопасной работы в сети Интернет пензенских школьников учили, как безопасно пользоваться компьютером, планшетом и смартфоном, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Ведь все, что попадает во Всемирною паутину, остается в ней навсегда, в том числе и персональные данные, которыми могут воспользоваться преступники.

«Неделя была поддержана и инициирована Советом Федерации, в этом году проводится уже в четвертый раз. Программа проведения (как бы план) самого урока прописывается с федерального уровня», - отметил заместитель начальника управления института регионального развития Александр Абрашкин.

Однако в любой план можно, а иногда и нужно, внести изменения, как это сделали в Губернском лицее.

«Мы решили подготовить урок самостоятельно. Потому что сами уже знаем эту информацию и решили передать ее нашим младшим классам. Мы рассказываем, как обезопасить себя от злоумышленников, от интернет-мошенников и от фишинговых сайтов», - рассказал ученик 11-го класса Марк Вишневский.

Неделя безопасной работы в Интернете прошла во всех школах Пензы и области. Кстати, согласно последним данным Роскомнадзора, дети более 30% своего свободного времени тратят на игры и виртуальное общение в глобальной компьютерной сети.