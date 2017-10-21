21.10.2017 | 17:02

Учащиеся 5-11-х классов продемонстрируют свои знания и навыки в рамках школьного этапа всероссийской олимпиады по ОБЖ.

«Теоретический тур длится 45 минут, практический тур не регламентирован. Задания предоставляются на уровне города. Их предоставляют в 8:00, то есть мы о них заранее не знаем», - уточнила заместитель директора школы № 19 Ольга Повалихина.

По заданиям олимпиады школьники должны оказать первую медицинскую помощь, преодолеть заминированный участок, поразить цель с помощью учебной гранаты, спасти человека, пострадавшего от химического отравления, а также разобрать и собрать модель автомата.

После школьного тура будет муниципальный, а затем региональный. По его итогам будет сформирована команда, которой предстоит защищать честь области на федеральном этапе.

Кстати, в прошлом году учащаяся школы № 19 Карина Мартынова оказалась призером всероссийской олимпиады. На предстоящих состязаниях она планирует повторить успех, а если повезет, то стать и победительницей.

«Это будет сложнее, потому что в этом году добавились новые элементы. Будет военная подготовка: строевая, автоматы и все такое», - отметила Карина.

Федеральный этап олимпиады пройдет в апреле 2018-го.