19.10.2017 | 15:21

Двадцать школ из Пензы и районов приняли участие в национальном исследовании качества образования по биологии и химии. Даже в министерстве образования области не знали, кому предстоит пройти испытание: список участников определяет Москва.

О проверочной работе кадетам сказали за пару недель до дня, когда им пришлось ее писать. Подобная всероссийская проверка проходит у нас не впервые, и ученики и учителя успели настроиться.

«Мы готовились на уроках периодически, открывали дома демонстрационные варианты, решали их всячески и уже на уроках проверяли», - рассказал о подготовке к срезу девятиклассник Артем Ремизов.

Национальное исследование качества образования не контрольная, за нее не ставят оценки. Пишут работу анонимно. Результаты нужны чиновникам от образования и педагогам, которые смогут увидеть пробелы в знаниях учеников и понять, какие темы плохо усваиваются.

«После любой вот такой научно-исследовательской работы, любой проверочной работы в школах проводится педсовет, где учителя непосредственно разбирают те результаты, которые получены. Без привязки к детям, а по содержанию предмета», - прокомментировал начальник управления Министерства образования Пензенской области Алексей Федосеев.

Исследование проходит одновременно во всех регионах, а результаты в министерстве образования должны будут получить к 15 ноября.