Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 окт 2017|19:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  67.93  |  $  57.57
 

Учеба | В школах Пензы и области провели срез знаний по химии и биологии

19.10.2017|15:21
Печать

Двадцать школ из Пензы и районов приняли участие в национальном исследовании качества образования по биологии и химии. Даже в министерстве образования области не знали, кому предстоит пройти испытание: список участников определяет Москва.

О проверочной работе кадетам сказали за пару недель до дня, когда им пришлось ее писать. Подобная всероссийская проверка проходит у нас не впервые, и ученики и учителя успели настроиться.

«Мы готовились на уроках периодически, открывали дома демонстрационные варианты, решали их всячески и уже на уроках проверяли», - рассказал о подготовке к срезу девятиклассник Артем Ремизов.

Национальное исследование качества образования не контрольная, за нее не ставят оценки. Пишут работу анонимно. Результаты нужны чиновникам от образования и педагогам, которые смогут увидеть пробелы в знаниях учеников и понять, какие темы плохо усваиваются.

«После любой вот такой научно-исследовательской работы, любой проверочной работы в школах проводится педсовет, где учителя непосредственно разбирают те результаты, которые получены. Без привязки к детям, а по содержанию предмета», - прокомментировал начальник управления Министерства образования Пензенской области Алексей Федосеев.

Исследование проходит одновременно во всех регионах, а результаты в министерстве образования должны будут получить к 15 ноября.

0
0
0
0
 
Гость|19.10.2017 18:51|

В министерстве не знали, а кадетам сказали за 2 недели. Вопрос кто у них там в Москве?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!