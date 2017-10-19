19.10.2017 | 17:37

В 2018 году в колледжах и техникумах Пензенской области будет выделено 5 565 бюджетных мест для обучения. Об этом доложила заместитель министра образования региона Елена Петросова на заседании государственно-общественного совета по подготовке квалифицированных рабочих кадров при правительстве Пензенской области, состоявшемся в четверг, 19 октября.

Самыми востребованными оказались специальности «повар, кондитер» - 415 мест, «сестринское дело» и «информационные системы и программирование» - по 300 мест, «сварщик» - 200, «мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» - 190, «технология металлообрабатывающего производства» - 125 мест.

Елена Петросова отметила, что в 2018 году будет открыто обучение по трем новым специальностям: «акушерское дело», «эксплуатация беспилотных авиационных систем» и «управление качеством продукции, процессов и услуг».

По результатам заседания будет подготовлен проект распоряжения, утверждающий общий объем контрольных цифр приема для обучения по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджета региона на 2018 год, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.