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Учеба | В ПензГТУ прошел пятый профориентационный форум

18.10.2017|16:22
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Около 300 учащихся Пензы и области с восьмого по одиннадцатый класс стали участниками форума профориентации. Пензенский государственный технологический университет проводит подобное мероприятие уже пятый раз.

«Традиционно у нас были блок личностный, абитуриентский, профориентационный и блок беседы с психологом. В этом году мы добавили профблок, где ребята смогут познакомиться с профессиями инженер, IT-специалист, программист, биотехнолог и так далее», - рассказала подробности организатор форума Анна Порфирова.

Мастер-классы для школьников проводят студенты. Организаторы форума и его участники уверены, что молодым людям проще найти общий язык с подростками.

«Это немного облегчает работу в плане того, что не преподаватель перед тобой, а такой же ученик, только с уровнем образования намного выше», - согласен с мнением организаторов старшеклассник Александр Володченков.

Одна из участниц Елена Гуляева решила, что форум поможет ей окончательно определиться с будущей профессией, при этом девушка обязательно прислушается и к мнению своих родителей.

«Направят, помогут, подскажут, в каком направлении лучше двигаться и как лучше распределить время на учебу, на дополнительные занятия», - разъяснила школьница.

Также в рамках этого мероприятия школьники могли пройти компьютерное тестирование, а специальная программа помогала раскрыть профессиональные качества ребят.

«По этому результату я начну выбирать, смотреть варианты», - поделилась планами прошедшая тест Анастасия Тельнова.

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