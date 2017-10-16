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Учеба | В Пензенском колледже искусств прошел день открытых дверей

16.10.2017|14:17
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Пензенский колледж искусств провел экскурсию для воспитанников Каменской музыкальной школы. Юных музыкантов в образовательном учреждении встречал настоящий оркестр.

«Выпускники работают в музыкальных школах, в филармонии, на концертных площадках различных города, области, России и даже зарубежья», - рассказала о перспективах потенциальных студентов преподаватель Пензенского колледжа искусств Анна Крюкова.

Кроме ознакомительной экскурсии, приглашенных ждал и концерт, на котором нынешние студенты колледжа показали своим младшим коллегам, как музыка их связала.

Подобные дни открытых дверей планируется организовывать каждый месяц. Колледж смогут посетить учащиеся музыкальных школ из разных районов области.

«Мы очень заинтересованы в творческих наших детях, которые бы пришли к нам обучаться. С огромным удовольствием ждем», - пригласил всех желающих завуч Пензенского колледжа искусств Эдуард Токарев.

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