15.10.2017 | 17:31

Ученики 65 пензенских школ стали участниками программы 1000-list-nic. Она с каждым годом становится все популярнее у молодежи.

«Мы сейчас больше направления ведем на экономику, на менеджмент, чтобы техническое творчество развивалось в этом направлении. Я была в этом году на форуме и увидела, что мы идем правильным путем, потому что вместе с наукой, вместе с технологией мы еще говорим о коммерциализации проектов», - подчеркнула начальник отдела регионального объединения бизнес-инкубаторов Лариса Матюхина.

Для того чтобы как можно больше ребят занималось технической деятельностью, при школах открываются ЦМИТы - центры молодежного инновационного творчества.

Одной из первых современная база для занятий появилась в 18-й. В ней учится Полина Першина. Она уже третий год является участницей программы 1000-list-nic.

«Попала в «ДомInno» в 2015 году. После этого, поучаствовав еще раз в интернет-конкурсе, попала в «TeenГрад». С этого момента я начала свое участие в этой программе», - рассказала Полина.

1000-list-nic дает возможность школьникам почувствовать себя творцами, созидателями, разработчиками. Над проектами ребята будут трудиться в течение учебного года. Кстати, некоторые изобретения детей становятся экспонатами музея «Реактор».