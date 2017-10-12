12.10.2017 | 15:44

Пензенские второклассники впервые стали участниками Всероссийской проверочной работы по русскому языку. Прежде такие испытания проходили дети постарше. Готовить малышей преподаватели начали еще в сентябре.

«Были выложены демонстрационные материалы, с которыми мы ознакомились, и характер заданий дети знают. Что именно: списать текст, разделить слова на слоги, разделить слова для переноса, выделить звуки: звонкие, глухие, мягкие, твердые», - рассказала учитель начальных классов гимназии № 53 Ирина Талиманчук.

На выполнение семи заданий школьникам отвели 40 минут, после чего все работы в зашифрованном виде отправились на проверку.

«Фамилии мы не разглашаем. После проверки нам придут результаты, мы раскодируем их и сможем рассказать ребенку о его ошибках и его результатах» - пояснила заместитель директора гимназии № 53 Наталья Курносова

Итоги подведут через несколько дней. А 26 октября свои знания по русскому языку должны будут показать учащиеся пятых классов. Основная же волна Всероссийских проверочных работ пройдет весной 2018 года.