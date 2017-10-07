07.10.2017 | 16:23

Пензенских старшеклассников вызвали в суд. В шестой раз там открывается школа права «Академии Легис». В этом году обучаться в ней будут около 600 подростков.

«Наверное, многим из вас этот год поможет определиться с дальнейшей своей судьбой, выбрать дальнейшее направление, куда пойти учиться», - начал разговор председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов.

Например, Арина Ященко мечтает стать прокурором, как ее отец.

«Я считаю, что это достаточно интересная профессия, она разносторонняя, позволяет заниматься многими делами», - отметила Арина.

«Академия Легис» - это совместный проект Пензенского областного суда, управления судебного департамента, ассоциации юристов и госуниверситета. В течение нескольких месяцев студенты юридического факультета ПГУ будут читать лекции и проводить практические занятия для старшеклассников из лицея № 2, 13-й и 44-й гимназий, а также из школ № 7 и 65.

«Проект носит образовательный характер, его задача - дать информацию по юридическим темам», - уточнил председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации юристов России Глеб Синцов. Речь идет об административном, уголовном, гражданском, конституционном праве.

По окончании обучения слушатели получают сертификаты о прохождении юридической школы.

Кроме того, объявлен конкурс сочинений для всех старшеклассников региона на тему «Присяжные заседатели глазами детей». Работы принимаются до 18 ноября. Подробную информацию можно найти на сайте Пензенского областного суда.